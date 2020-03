in foto: (Foto Fb: Sigismondo Baldovino)

Non si arresta la rabbia di parte della cittadinanza, costretta a casa dalla quarantena per limitare la diffusione del Coronavirus, nei confronti dei runner, coloro che si ritagliano del tempo per una corsa in solitaria durante la giornata. E, così come capitato in diversi angoli d'Italia, anche da Ciampino arriva una denuncia di un episodio che fortunatamente si è risolto solo con qualche vetro rotto e nessun ferito.

Pietre contro un runner, mancato di poco

Secondo quanto scrivere su Facebook l'utente Sigismondo Baldovino, "verso l’ora di pranzo un uomo sta facendo jogging in strada, quando cominciano a lanciargli delle pietre da un palazzo. Una di queste finisce su una macchina parcheggiata, distruggendone il vetro posteriore". La reazione del runner è stata inevitabilmente di sorpresa e conseguente paura per ciò che stava accadendo, considerando pure che non riusciva a capire da dove le pietre arrivassero. Mentre urlava terrorizzato, continua la denuncia di Baldovino, "qualcuno infastidito si affaccia e gli dice di fare silenzio e tornare a casa". L'utente del social network riporta poi della sua esperienza personale di quando, trovatosi a vivere l'emergenza Covid in Cina, si era reso conto della "comunità organizzata e consapevole" che viveva intorno a lui. Lo slogan "prenderci cura l'uno dell'altro, sarebbero dovuto diventare la nostra priorità quotidiana", scrive Baldovino che, come la quasi totalità della popolazione, non si aspettava di assistere ad episodi di violenza del genere nel Belpaese.

Auto distrutta, i carabinieri: Servono testimoni

A conclusione del suo post su Facebook, Baldovino infine rivela che l'auto il cui vetro posteriore è andato in frantumi dopo il lancio delle pietre è di una sua amica, informata dalla sua assicurazione che il danno non verrà coperto. Non solo, perché anche i carabinieri avrebbero le mani legate: "Le hanno risposto che se vuole sporgere denuncia dovrà recarsi di persona, accompagnata da eventuali testimoni (cosa impossibile, vista la quarantena)", scrive Baldovino. Colui che ha scagliato le pietre in direzione del runner, uscito fortunatamente illeso dalla tentata aggressione, non è ancora stato individuato.