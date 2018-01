Erano circa le 19.20 di ieri sera, quando due uomini con il volto coperto da un casco integrale e armati di un fucile, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di viale Kennedy a Ciampino. L'ufficio era già chiuso, all'interno solo cinque dipendenti che stavano contando il denaro da inserire nello sportello bancomat. I due rapinatori hanno così forzato la porta scorrevole che separa l'area per i clienti a uffici e sportelli, e si sono impossessati del denaro tenendo sotto minaccia dell'arma da fuoco i dipendenti terrorizzati.

Quando i carabinieri della stazione locale sono giunti sul posto hanno trovato i dipendenti dell‘ufficio postale sotto choc ma incolumi, mentre i banditi si erano già dati alla fuga con un bottino di 80.000 euro. Le ricerche e i posti di blocco nella zona non hanno dato risultati, e ora sono alla ricerca dei malviventi: la speranza è che le immagini delle videocamere di sorveglianza possano fornire elementi utili. Questa mattina l'ufficio è rimasto chiuso per permettere ulteriori controlli e rilievi da parte dei carabinieri.

I due rapinatori, ora ricercati, potrebbero non riuscire a mettere mai le mani sul denaro che hanno rubato: le cassette che contengono il denaro per gli sportelli automatici infatti hanno all'interno un meccanismo per cui, in caso di apertura, le banconote vengono marchiate da una vernice.