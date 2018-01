Grave incidente stradale a Ciampino, vicino Roma. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 48 anni, che stava percorrendo via di Morena in sella alla sua bici, è stato colpito dallo sportello di un'auto, aperto in maniera improvvisa dal conducente della vettura. L'uomo al volante, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, aveva appena parcheggiato la propria auto sul ciglio della strada e avrebbe aperto lo sportello senza controllare prima se qualcuno stesse passando: ha così colpito in pieno il 48enne, un romano che in sella alla sua due ruote stava ritornando verso la Capitale e non è riuscito a schivare la portiera della vettura. L'impatto è stato molto violento: il ciclista è stato soccorso dal personale paramedico del 118 e trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove versa in condizioni molto gravi.

Le portiere aperte senza guardare sono molto pericolose per ciclisti e motociclisti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi i vigili urbani di Ciampino: le operazioni hanno richiesto alcune ore, durante le quali la strada è rimasta chiusa. Spetterà ai vigili chiarire senza ombra di dubbio la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Gli sportelli aperti senza guardare dagli automobilisti costituiscono un serio rischio per i ciclisti e i motociclisti: non sono purtroppo rari i casi di incidenti dovuti a tali manovre avventate, tanto che anche sui finestrini di alcune auto del car sharing, le Fiat 500 di Enjoy, sono apparse campagne di sensibilizzazione che invitano i conducenti delle vetture a controllare sempre lo specchietto retrovisore prima di aprire le portiere.