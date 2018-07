È scomparsa ieri in zona San Giovanni Re di Roma Christina Palmberg, 56 anni, che uscita di casa la mattina presto non è rientrata ad ora di pranzo quando l'aspettava il figli con cui vive. Dopo qualche ora l'allarme: visto che la madre era ancora irrintracciabile i figli hanno deciso di sporgere denuncia. Da quanto si apprende quando è uscita di casa non ha portato nulla con sé che faccia pensare ad un allontanamento programmato, ma potrebbe aver perso l'orientamento a causa della malattia da cui è affetta

"Questa mattina presto mia madre è uscita e non è tornata e non riusciamo a trovarla. – l'appello diffuso su Facebook dalla figlia nella serata di ieri – Probabilmente in zona Re di Roma, Ponte lungo o San Giovanni, a Roma. Se qualcuno la dovesse vedere, vi prego di contattarmi. Rispetto alle foto qui sotto, mamma adesso ha i capelli più lunghi e lisci. Sarà confusa e spaventata. Vi chiedo di condividere. Lascio il mio numero e quello di mio fratello: 3336113666 3489067461".