in foto: Christian Cini, morto in un incidente stradale a 29 anni

Christian Cini è morto a 29 anni in un terribile incidente nella serata di mercoledì 2 ottobre in via della Storta, zona Ottavia, Roma nord. Il ragazzo era in sella alla sua Ducati 1000, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro una Mercedes che arrivava dall'opposto senso di marcia. Stava tornando a casa per cena, ma non è mai arrivato: è morto praticamente sul colpo. La sua passione, come si può vedere dalle fotografie pubblicate su Facebook, erano proprio le motociclette. Per ora le cause dell'incidente rimangono poco chiare, anche perché Christian, vista proprio la sua esperienza con le due ruote, era un abile guidatore. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, i cui agenti hanno chiuso la strada e si sono occupati dei rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Stando a quanto riporta il Messaggero, a trovarlo è stato il papà, che ha ripercorso a ritroso il tragitto che di solito faceva il figlio e lo ha visto morto in strada, a pochi metri dalla sua Ducati.

Christian è morto sul colpo

I sanitari arrivati sul posto hanno tentato di soccorrere il ragazzo, ma ogni tentativo è stato inutile: Christian era già morto, sbalzato dalla sella della sua motocicletta e finito con violenza sull'asfalto a diversi metri di distanza dal suo mezzo. La sua salma è stata trasportata all'obitorio del policlinico universitario Agostino Gemelli, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'automobilista è stato sottoposto ai test per i livelli di alcol e droga e a quanto si apprende, sarebbe risultato negativo a entrambi.