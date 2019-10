in foto: Chris Milo e Stella Kerxhalli

Chris Milo, 30 anni, fotografo di moda, e Stella Kerxhalli, 31 anni, modella. Si erano conosciuti sette anni fa in occasione di alcuni scatti in un set fotografico e non si erano mai più lasciati. Sono morti entrambi in un terribile incidente avvenuto domenica pomeriggio in via dell'Acqua Vergine al Collatino, Roma. Il loro motorino si è scontrato frontalmente contro una Mercedes guidata da una donna. Lui è morto sul colpo, lei è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo al policlinico di Tor Vergata. Solo pochi giorni fa Chris annunciava contento su Facebook che una sua fotografia era stata scelta come scatto di copertina per un numero dell'edizione portoghese di Vogue.

Il ricordo degli amici su Facebook

L'amica Micol li ricorda così su Facebook: "Con Stella abbiamo lavorato insieme tante volte e con Chris ti abbiamo anche preso un paio di orecchini qui a Dubai, due cerchietti d'oro… e mentre lui pagava in negozio mi ricordo ti disse " a ste, se poi non te li metti t'ammazzo" con quella dolce "s" che caratterizzava la sua parlata… vi voglio ricordare così, dispettosi tra di voi e allo stesso tempo pieni di vita. E l'unica spiegazione che riesco a darmi fino ad ora è che il creatore abbia avuto bisogno di un tuo meraviglioso scatto lassù. Non verrete dimenticati". "Due professionisti, due persone che erano arrivate ad elevare la fotografia in un modo raro attualmente in Italia. A mio parere due delle migliori figure professionali nel campo della fotografia e della moda in Italia", li ricorda Alessandro Galatoli, un collega. Chris e Sella avevano fondato insieme il Wallnut, uno studio di posa a Roma, quartiere Torre Angela. "La nostra esperienza ci permette di curare al meglio ogni singolo aspetto della produzione partendo da un’idea e sviluppandola secondo le esigenze del committente con creatività e passione. Collaboriamo con make up artist, modelle/i, stylist, e scenografi esperti, ci occupiamo dell’organizzazione dello shooting in tutti i suoi aspetti con professionalità e accuratezza", si legge sul loro sito.