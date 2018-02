Sul web veniva pubblicizzato come un hotel a 5 stelle, dotato di tutti i comfort necessari, ma in realtà si trattava di un albergo completamente abusivo: blitz della Polizia Municipale in via della Pace, a due passi da piazza Navona, nel centro di Roma, nell'ambito di attività di controllo nelle strutture ricettive della Capitale. I vigili urbani non solo hanno potuto riscontrare che gli annunci pubblicati su internet non rispondevano al vero, ma anche che l'albergo era privo delle autorizzazioni necessarie per essere aperto e non in regola con la vigente normativa antincendio.

Nella fattispecie, durante il blitz operato dal Nucleo di Polizia Turistica della Municipale, dalla Polizia Edilizia del I Gruppo Centro, dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma, dal personale dell'Ufficio Tecnico del I Municipio, dalla Siae e dall'Ispettorato del Lavoro, si è accertato che non si trattava di 4 attività di affittacamere e di una casa vacanze imprenditoriale come pubblicizzato, ma di un'unica attività con 42 camere e 92 posti letto: lo stabile, poi, risultava registrato per uso abitativo e non aveva, quindi, la necessaria autorizzazione per le strutture alberghiere. Tutti i responsabili dell'attività sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per attività alberghiera priva di titolo e per la mancata autorizzazione alla somministrazione alimentare.