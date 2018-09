in foto: Gli insetti trovati nella farina di un forno in pieno centro a Roma

Insetti nella farina e tra il pane appena sfornato. Per questo gli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma hanno disposto, dopo il sopralluogo effettuato anche in collaborazione con il personale della Asl Rm1, la chiusura di un forno in pieno centro storico di Roma, nelle vicinanze della famosissima piazza Navona. Nelle cucine e nei laboratori dell'esercizio commerciale sono stati trovati escrementi di animali, sporcizia in generale e numerosi insetti nei sacchi di farina. Gli operatori, si legge nella nota diffusa dai vigili, hanno avviato le procedure di chiusura dell'attività.

Nel video pubblicato dagli agenti della polizia locale si vedono piccoli insetti camminare tra la farina e insetti morti sugli scaffali degli ingredienti del forno. Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti della sezione amministrativa e dagli operatori della Asl Roma 1.