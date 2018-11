Chiuso il ponte Palatino a Trastevere. Il provvedimento è stato preso intorno alle ore 12.50 di oggi, venerdì 9 novembre, per svolgere alcuni accertamenti sulla struttura che collega il lungotevere Aventino al lungotevere Ripa. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che ha interdetto parzialmente il traffico. Su Twitter Infoatac ha comunicato che "la linea 44 è deviata su Lungotevere Aventino e Ponte Sublicio". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La chiusura del ponte sta causando disagi alla circolazione, con code in direzione di ponte Testaccio e ponte Flaminio. Mercoledì scorso sono state svolte delle verifiche anche sul ponte di viale Jonio, a Montesacro. Sulla struttura infatti si sono aperte delle crepe, probabilmente provocate dal maltempo che si è riversato sulla Capitale la settimana scorsa, con molti danni e cadute di alberi. L'intervento e le opportune indagini hanno creato gravi disagi al traffico automobilistico, in tilt in quasi tutta la zona circostante. Deviate tutte le linee di autobus e transito vietato ai mezzi pesanti.