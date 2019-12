in foto: Immagine di repertorio

Disposta la chiusura, per allagamento, del tunnel della Tangenziale Est fra via Nomentana e via Tiburtina in direzione San Giovanni. Il traffico è completamente paralizzato e al momento le code iniziano all'altezza di Tor di Quinto in direzione di San Giovanni. In seguito al nubifragio di ieri (che ha causato danni anche a diverse stazioni della metropolitana) sono ancora diverse le strade e i sottopassaggi allagati.

L'annuncio della polizia locale su Twitter: "Tangenziale Est (Galleria della Nuova Circonvallazione Interna): fra via Nomentana e via Tiburtina tunnel chiuso causa allagamento in direzione San Giovanni".

Traffico congestionato in molte zone della Capitale

Traffico paralizzato, come detto, sulla Tangenziale Est di Roma in direzione di San Giovanni a partire da Tor di Quinto. Code anche nei pressi dell'Università La Sapienza e del Policlinico Umberto I, in particolare su via Catania e su viale Regina Elena. Discreta, per il momento (16,20 di oggi 3 dicembre 2019), la situazione sul Grande Raccordo Anulare, sia in corsia esterna che in corsia interna.

Tevere, chiuse l'accesso alle banchine del fiume

Attenzione anche al fiume Tevere, che si avvicina pericolosamente ai livelli diguardia e per questo sono stati chiusi gli accessi alle banchine. Il livello idrometrico alla stazione di Ripetta, nei pressi di Ponte Cavour, questa mattina all'alba era pari a 6,50, con la quota di allagamento delle banchine che è fissata a 7 metri.