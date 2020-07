Quando le forze dell'ordine sono entrate nel chiosco di via Gargano, nel cuore del quartiere Montesacro, non riuscivano a credere ai loro occhi: all'interno della struttura c'era tutto ciò che di antigienico potevano trovare. Ragnatele, sporcizia accumulata chissà da quanti mesi, insetti striscianti, feci di topi, alimenti scaduti dal 2014 e merce tenuta in condizioni non igieniche. Il chiosco, aperto al pubblico, si trovava in condizioni igieniche terrificanti ed è stato chiuso. Il provvedimento è scaturito nel corso del servizio effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e del S.I.A.N. ASL Roma 1. Inoltre, il gestore è stato multato per violazione dell’ordinanza del Governatore Lazio del 20 giugno. Tenere gli alimenti così, ovviamente, non è possibile. Non possono essere venduti cibi che potrebbero arrecare danno alle salute delle persone. E le feci degli animali a contatto con gli alimenti sono uno dei modi più veloci di veicolare le malattie. E soprattutto in questo periodo in cui la pandemia globale è ancora in corso si tratta di un'inosservanza che potrebbe essere molto pericolosa.

Controlli nei locali della ‘movida' di Montesacro: nessuna sanzione

I controlli sono poi continuati in serata. Il quartiere di Montesacro negli anni è diventato uno dei posti più frequentati dai giovani, che possono scegliere tra decine di pub e locali, molti dei quali all'aperto. I grandi spazi e il parco rasente piazza Sempione sono meta di tutti i giovanissimi che la sera vogliono uscire. Non solo: anche i residenti amano frequentare la zona, un tempo priva di tutti questi pub e locali. Durante i controlli degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara sono state identificate oltre 350 persone e controllati 14 esercizi commerciali, e in nessuna di queste sono state riscontrate irregolarità. Tutte le misure per il contenimento del contagio sono rispettate e non si sono verificati assembramenti.