in foto: Foto di repertorio – non si riferisce a nessuno dei tre stabilimenti chiusi

Uno stabilimento di Maccarese, tra i più noti, è stato chiuso per cinque giorni dagli agenti del commissariato di polizia di Fiumicino per "palese violazione delle misure sul distanziamento sociale". Stando a quanto riporta Il Messaggero, le persone erano "stipate ai tavoli, mentre consumavano alimenti e bevande ed ascoltavano musica, non ha permesso di ripristinare le idonee distanze. Gli avventori, che per la ressa si spostavano a fatica all'interno del locale, non utilizzavano sistemi di protezione". Altri due lidi della zona sono stati chiusi dalla polizia di Fiumicino sempre per non aver rispettato le norme anti-coronavirus. Questi tre esercizi sono stati sanzionati, ma scene simili sono state fotografate in diverse zone del litorale romano, sia a sud che a nord della Capitale nel corso dell'ultimo fine settimana.

Controlli sulla movida, multa per una festa a Trastevere

Non solo il litorale, ma anche i luoghi romani della movida sono nel mirino della polizia e della polizia locale. Nel corso del fine settimana sono stati oltre 4mila i controlli da parte dei vigili urbani: nove denunce, un arresto e 500 multe il bilancio del weekend. "Le pattuglie hanno scoperto circa venti violazioni per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall'orario previsto, insieme ad altri illeciti tra cui frode in commercio, mancanza di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, inosservanza delle norme igienico-sanitario e reati di natura edilizia. Oltre 10 mila euro di multa per un locale a Trastevere, dove era in corso una festa con musica ad alto volume: oltre alla mancanza delle autorizzazioni per la ristorazione, sono emersi anche svariati illeciti di natura penale e amministrativa, tra cui la violazione di alcune norme anti-contagio. A piazza Trilussa, invece, un uomo e' stato sorpreso a spacciare droga ed è stato subito arrestato. A piazza Venezia gli agenti sono intervenuti per una rissa in corso tra ragazzi di varie nazionalità cinque persone sono state fermate e denunciate. A piazza Bologna, un uomo fermato a bordo di una Ferrari durante i controlli di polizia stradale e' stato denunciato per aver opposto resistenza agli agenti. L'invito che voglio rivolgere a tutti i cittadini è alla massima responsabilità il comportamento di ognuno di noi garantisce la sicurezza di tutti. Non è il momento di abbassare la guardia", ha scritto su Facebook la sindaca Raggi.