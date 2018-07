in foto: La Galleria Giovanni XXIII

Chiuse per lavori la Galleria della Nuova Circonvallazione Interna e la Galleria Giovanni XXIII. Le due gallerie saranno completamente chiuse al traffico dei veicoli dalle ore 00.01 di lunedì 16 luglio fino alle ore 24 di domenica 5 agosto. Per questo il comando della Polizia locale di Roma Capitale sta predisponendo un potenziamento della viabilità nelle zone interessate da possibili ripercussioni sul traffico causate dalle due chiusure.Le zone a rischio si trovano all'interno dei municipi I,II,IV,V,VII e XV. I lavori di manutenzione nei due tratti stradali sono stati disposti dal dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Comando di Polizia locale di Roma Capitale.

Chiusure per lavori

Queste le gallerie interessate:

– Galleria della Nuova Circonvallazione Interna direzione Foro Italico a partire dalla rampa di accesso posta sul cavalcavia in uscita dalla A24;

– Galleria Giovanni XXIII in direzione via della Pineta Sacchetti.

– Istituita disciplina provvisoria di traffico in:

-VIA DEL FORO ITALICO Direzione obbligatoria a sinistra prima della Galleria Farnesina, direzione Stadio Olimpico.

-VIALE ANTONINO DI SAN GIULIANO Direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.