in foto: Giovanni Caudo

L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, Giovanni Caudo, attuale presidente del III Municipio di Roma, è indagato nell'ambito di un'inchiesta sulle Torri dell'Eur. L'accusa è di aver fatto approvare il progetto come restauro e risanamento conservativo e non come ristrutturazione edilizia, che sarebbe stato l'iter più giusto. Questo perché la prima modalità non prevede alcun tipo di onere per il Campidoglio, mentre la seconda prevede il pagamento di oneri concessori per oltre 20 milioni di euro. Nelle parole dei finanzieri che si sono occupati delle indagini, in merito alla "pratica edilizia delle Torri dell'Eur, l'allora assessore alla riqualificazione urbana del Comune avrebbe fatto approvare il progetto come avente natura di restauro e risanamento conservativo (che non prevede alcun tipo di onere al Comune) anziché di ristrutturazione edilizia (che prevede invece il pagamento di oneri concessori e del contributo straordinario per la valorizzazione immobiliare, per oltre 20 milioni di euro)". Sarebbe stata concessa, grazie a relazioni con alcuni funzionari dell'assessorato e di altri uffici pubblici, un'autorizzazione a costruire in maniera difforme dalle previsioni e questo avrebbe consentito, come evidenziato sopra, un notevole risparmio per le casse comunali.

In più, secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Speciale dell'Anticorruzione della Guardia di Finanza, Caudo sarebbe indagato per abuso di ufficio in merito ai lavori per due immobili, uno nei pressi di Repubblica, in largo di Santa Susanna, ex sede dell'Istituto di Geofisica, e l'altro nei pressi di via di Grotta Perfetta.