in foto: Carne mal conservata all’interno della macelleria chiusa dalla polizia oggi in via della Marranella, quartiere Torpignattara a Roma.

Sporcizia ovunque, carne accatastata alla rinfusa, frigoriferi rotti o malfunzionanti e feci di topo sparse sul pavimento. Una macelleria di via della Marranella, quartiere di Torpignattara a Roma, è stata chiusa dagli agenti di polizia del commissariato di Porta Maggiore in collaborazione con gli ispettori della Asl. In totale sono state ispezionate quattro attività commerciali della zona.

Carne accatastata alla rinfusa e feci di topo sul pavimento.

In una macelleria di via della Marranella, gestita da un cittadino del Bangaldesh, gli agenti hanno riscontrato pessime condizioni igieniche nei locali, pessima manutenzione, carne e altra merce accatastata alla rinfusa, frigoriferi malfunzionanti e presenza di feci sparse sul pavimento. In più uno dei dipendenti è risultato assunto in nero. Anche in altra macelleria nelle vicinanze, si legge nella nota diffusa dalla polizia, è stata riscontrata una mancanza amministrativa, con un dipendente trovato non in regola con le attuali normativa sul lavoro e sugli stranieri. Complessivamente, fa sapere la polizia, sono state elevate sanzioni per 35.300 euro.