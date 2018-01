in foto: Foto d'archivio

Sessanta automobili e un autobus Cotral fermi e con le ruote squarciate. Colpa di un'enorme buca che si è aperta sulla statale Pontina. Poco dopo le 18, comunica Astral Infomobilità, una corsia della strada all'altezza del chilometro 61 è stata chiusa in direzione di Latina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Aprilia.

Per il momento il traffico resta scorrevole e i disagi per gli automobilisti sono ridotti. Gli agenti della polizia raccomandano prudenza e massima attenzione in corrispondenza del tratto interessato dalla chiusura, all'altezza dell'uscita per Borgo Bainsizza.

La mappa: Borgo Bainsizza.

