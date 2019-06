A causa di un allagamento avvenuto attorno alle 9.00 della mattina di oggi – mercoledì 5 giugno – in una galleria in Circonvallazione Interna è stata chiusa la Tangenziale Est a Roma fra lo svincolo per l'A24 e la via Nomentana. I tecnici sono a lavoro sulle tubature idriche per ripristinare la situazione di normalità il prima possibile. Inevitabile il caos e i disagi alla circolazione, con con code sul tronchetto dell'A24 in direzione di Roma – l'uscita consigliata provenendo dal Gra è lo svincolo per Portonaccio – e in tutto il quadrante Nomentano. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno gestendo chiusure e deviazioni. Code si registrano tra via Nomentana e via della Moschea in direzione del Foro Italiaco, e tra la Galleria Giovanni XXIII e via Nomentana in direzione di San Giovanni.