È stata chiusa la fermata metro di Furio Camillo per un guasto alle scale mobili. Lo ha annunciato questa mattina Atac, consigliando ai passeggeri di utilizzare le stazioni di Ponte Lungo e Colli Albani. Già ieri mattina la stazione metro aveva avuto lo stesso problema ed era stata chiusa per circa un'ora intorno alle 5.30. Oggi, ancora un problema. Secondo le prime informazioni non sarebbero state attivate navette sostitutive, mentre i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Ovviamente la chiusura della fermata ha causato disagi ai passeggeri, che negli ultimi mesi hanno avuto numerosi problemi a spostarsi, soprattutto per la chiusura di numerose fermate metro a causa di guasti alle scale mobili, evidentemente oggetto di insufficienti e scarsi lavori di manutenzione. La stazione Barberini è chiusa dallo scorso aprile dopo la rottura di un impianto, mentre Repubblica ha riaperto a giugno dopo nove mesi di stop a causa della rottura di una scala che ha causato il ferimento di ventiquattro persone a ottobre del 2018.

Da venerdì 18 ottobre chiude la fermata di Baldo degli Ubaldi

Venerdì 18 ottobre chiude anche un'altra fermata della metro A di Roma: si tratta della stazione di Baldo degli Ubaldi, che rimarrà ferma per ‘circa tre mesi' per lavori alle scale mobili. Lo ha annunciato l'Atac nella giornata di sabato, creando molto malcontento tra i pendolari, soprattutto per lo scarso preavviso con il quale è stata data la comunicazione. Solo pochi giorni per avvertire della chiusura di una stazione che, seppur vicina ad altre fermate, è molto usata dai passeggeri. Misura analoga potrebbe essere presa anche nei confronti della stazione metro di Cornelia, anche se non si sa con precisione quando potrebbero iniziare i lavori.