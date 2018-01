Metro C chiusa nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio. Questo, comunica Roma servizi per la mobilità, per effettuare collaudi in vista della prossima apertura della nuova stazione di San Giovanni. "Entrano nella fase finale le attività tecniche sulla linea C della metropolitana per consentire l'attivazione della tratta Lodi-San Giovanni e l'apertura del nodo di interscambio tra metro A e metro C. Per consentire, quindi, le attività di collaudo da parte dell'impresa che sta realizzando la metro C, sabato 27 e domenica 28 gennaio, la linea C resterà chiusa. Per due giorni i treni saranno sostituiti da bus", si legge nel comunicato.

Nel fine settimana saranno attivate due linee sostitutive, la MC2 e la MC5, tra San Giovanni e il Parco di Centocelle e tra San Giovanni e Pantano. In particolare la linea bus MC2 collegherà le stazioni di Lodi e San Giovanni a Parco di Centocelle con fermate alle stazioni Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. La la linea MC5 collegherà le stazioni San Giovanni e Lodi alla stazione Pigneto ed a tutte le stazioni tra Parco di Centocelle e Pantano. Fermerà anche in via Casilina, tra Pigneto e Parco di Centocelle, sullo stesso percorso della linea 105.

La nuova stazione della Metro C di San Giovanni, che collegherà la nuova linea di metropolitana alla linea A, dovrebbe aprire in primavera.