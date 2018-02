Non bastava la pioggia e il traffico intenso sulle principali arterie cittadine. A peggiorare la situazione arriva la chiusura urgente della galleria della Nuova Circonvallazione della Tangenziale Est. Una chiusura resa necessaria, da quanto comunicato, da lavori per la messa in sicurezza della galleria. I lavori riguardano il guard rail danneggiato in un incidente, e l'impianto antincendio anch'esso danneggiato.

"Da stamattina – si legge in una nota della Polizia Locale – è disposta l'uscita obbligatoria su Largo Camesena. In attesa della riapertura – al momento non prevedibile – rendiamo noto che in direzione Salaria la Tangenziale resta percorribile sul vecchio percorso". Chiuso il tratto che collega l'A24 a Monti Tiburtini. Inevitabili gravi ripercussioni al traffico. In tilt la circolazione tra viale Castrense e San Giovanni.