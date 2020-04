Ancora una casa di riposo abusiva chiusa nel Lazio. Dopo i sigilli di ieri alla Casa dei Nonni, oggi è stata la volta della casa di riposo Villa Ebe sulla Prenestina. La chiusura è stata decretata dopo i sopralluoghi effettuati tre giorni fa dai tecnici della Asl di Frosinone e dagli agenti della Polizia di Stato: una volta constatato che la struttura non era a norma, il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini ha decretato subito il sequestro dell'edificio. All'interno della casa di riposo sono stati trovati undici anziani di età compresa tra i 70 e i 90 anni, quattro dipendenti, un'addetta della cucina, un cuoco, e una lavoratrice delle pulizie. Tutti erano assunti tramite una cooperativa gestita da una signora della zona. Tutte le persone ospiti della struttura sono state trasferite in una struttura a norma, come disposto dalle autorità.

Da quando è iniziata l'emergenza coronavirus e le case di riposo sono diventate veri e propri focolai dell'epidemia, si è prestata particolare attenzione a queste strutture. A Fiuggi in particolare le autorità hanno deciso di dare una stretta dopo che la pandemia da Covid-19 ha colpito la casa di riposo Hermitage, con due persone morte e venti contagiate. E di certo non era possibile permettere che vi fossero strutture abusive sul territorio, con un alto rischio di contagi. Già negli scorsi giorni l'assessore Alessio D'Amato aveva dichiarato che questi stabili sarebbero stati chiusi perché ad alto rischio. Tutta la documentazione delle case di riposo, inoltre, sarà trasferita ai Carabinieri dei Nas per le indagini del caso.