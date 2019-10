in foto: Video Elite, Roma

Un'epoca si chiude e non sempre un'altra se ne riapre. Per fortuna i film che compongono lo sterminato catalogo di Video Elite, storica cineteca di via Nomentana, a Roma, saranno conservati altrove, salvati dalla Cineteca di Bologna presieduta da Marco Bellocchio, che ha deciso di dare una nuova vita a questi film, perlopiù in vhs e dvd, ormai in disuso. Purtroppo non basterà a sanare la malinconia che provoca l'intervista che Fanpage.it ha realizzato a Roberto Giamminuti, responsabile di questa cineteca (eletta nel 2010 miglior videoteca della Capitale), che lo scorso 26 settembre su Facebook ha annunciato la chiusura:

Con immenso dispiacere, annunciamo la prossima chiusura di Video Elite in data 31 ottobre. Invitiamo tutti i clienti a scaricare le tessere per quella data e caricare le stretto necessario. Un grazie di cuore a quanti ci hanno seguito per questi fantastici 26 anni.

Video Elite: il tramonto di un'epoca

Video Elite è una videoteca che si trova su Via Nomentana, all'altezza di Santa Agnese, ed è una delle più fornite di Roma, dove si possono trovare i film più antichi e la storia del cinema quasi nella sua interezza, "dai fratelli Lumière ad oggi". Un paradiso per gli amanti del cinema e per i cinefili di Roma e non solo. Per anni, sia durante l'epoca d'oro dei vhs, e in seguito con l'avvento del dvd, questo è stato un luogo frequentatissimo. Non era raro, un tempo, vedere aggirarsi negli spazi di Video Elite (non sfugge il fatto che chiude un posto oggi, nei nostri tempi sovranisti, un posto che ha osato chiamarsi "elite"), funzionari Rai e docenti universitari di ogni risma.

Purtroppo oggi, con le nuove tecnologie e la diffusione dello streaming a buon mercato, luoghi come questo sono ormai vuoti e privi di senso economico. Anche se quello sociale e culturale non smette di essere tale. Perché? Per il semplice fatto che i moderni player dell'on demand e le maggiori piattaforme on line non consentono di vedere pellicole dei grandi maestri del passato. Non sempre, ovviamente, ma quasi sempre.

Dove vedere i film che hanno fatto la storia del cinema?

Anche volendo, un giovane che oggi volesse avvicinarsi al cinema di Truffaut, di Ėjzenštejn, di John Ford e i grandi cineasti del passato, dove potrebbe "abbeverarsi"? Finita la missione pedagogica della Tv di Stato, finito l'interesse del mercato, luoghi come le cineteche e videoteche (innanzitutto, quella meritoria di Bologna) restano quindi essenziali alla conoscenza e allo sviluppo culturale delle giovani generazioni.

Non è certamente un caso che sia così. L'ipertrofia produttiva e gli orizzonti produttivi aperti dalla serialità televisiva pone un serio problema di salvaguardia del passato. L'ideale sarebbe riuscire a coniugare entrambe le dimensioni. Purtroppo Video Elite sulla Nomentana chiude, ma il suoi film (grazie a Marco Bellocchio, presidente della Fondazione Cineteca di Bologna) sono salvi. Per il momento.