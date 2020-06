in foto: L’abbraccio tra i sanitari all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

A inizio giugno l'ospedale dei Castelli Romani, poi il Campus Biomedico, oggi l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e sabato il San Filippo Neri di Roma. Sono tutte strutture sanitarie che hanno ospitato reparti per pazienti affetti da coronavirus, che facevano parte della rete regionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e che oggi sono o saranno presto ‘Covid free'. Gli ultimi pazienti sono stati dimessi e i reparti sono stati chiusi. Nella fotografia in alto l'abbraccio tra due sanitari dell'ospedale di Latina. "Il 15 giugno anche il reparto della medicina di urgenza adibito a Covid ha concluso il suo operato con le dimissioni dell’ultimo paziente. Complimenti a tutti i colleghi, perché sottoposti a enorme stress e, perché no, diciamocelo pure, paura, non si sono tirati indietro ma hanno adempiuto al loro dovere con professionalità e coraggio. La speranza é che dalla definizione di eroi non si finisca nel dimenticatoio", ha scritto su Facebook il capogruppo del Pd a Latina, Alessandro Cozzolino. Tre giorni fa è stato dimesso anche l'ultimo paziente del Covid center del Campus Biomedico e oggi la Regione Lazio ha comunicato che sabato terminerà il proprio servizio il reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri.

Chiudono i reparti Covid, Spallanzani prenderà in carico i nuovi pazienti

Continua la diminuzione dei pazienti ricoverati in ospedale in tutta Italia e anche nella Regione Lazio, dove ormai sono rimasti aperti soltanto i reparti degli hub della rete: lo Spallanzani su tutti, che ad oggi accoglie 49 pazienti di cui 39 attualmente positivi al coronavirus, ma anche il Columbus del Policlinico Gemelli, con 52 pazienti ricoverati e 8 in terapia intensiva, il Policlinico di Tor Vergata, con 8 pazenti ricoverati, e il Policlinico Umberto I, con 30 ricoverati. I nuovi pazienti saranno presi in carico dall'Istituto Spallanzani.