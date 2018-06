in foto: Foto Facebook di Sara Lilli

Addio al cinema Maestoso, in via Appia Nuova. Lo storico multisala di Roma ha chiuso i battenti il 4 giugno e questa mattina alcuni addetti al lavori hanno rimosso i cartelloni dei film. In molti hanno partecipato all'ultima proiezione in sala di domenica scorsa e si sono mobilitati per evitare la chiusura. Comitati di quartiere, associazioni, esponenti di Pd e Liberi e uguali del VII municipio hanno organizzato un pomeriggio di manifestazioni con cartelli "nessuno tocchi il Maestoso". I cittadini sono scesi in strada insieme ai lavoratori per sostenerli e per chiedere che il cinema continuasse a proiettare film. I residenti si erano mobilitati anche con una raccolta firme, arrivata 13mila adesioni e una petizione lanciata su Change.org. Il Partito democratico ha presentato una mozione in Comune per impegnare le amministrazioni a mettere in campo tutte le azioni possibili per salvare il Cinema.

Chiuso il cinema Maestoso

Il Circuito Cinema ha deciso di chiudere lo stabile, nato nel 1957, a causa di alcuni problemi che riguardano l'edificio. per una serie di problemi all'edificio, ha deciso di rinunciare alla gestione dello stabile, con il conseguente licenziamento di otto lavoratori. "La struttura rappresentava un punto di ritrovo socio – culturale per i residenti della zona – hanno spiegato i cittadini – senza di questa viene a mancare un'attrattiva importante per centinaia di migliaia di persone".