Chiede l’utilizzo del tassametro da Fiumicino a Roma: il tassista gli sferra un pugno

Un passeggero appena sbarcato a Fiumicino da Madrid è stato colpito con un pugno da un tassista per aver chiesto di applicare la regolare tariffa col tassametro per la corsa dall’aeroporto alla città. L’uomo ha riportato una frattura del setto nasale. L’aggressione è avvenuta nell’area arrivi dello scalo romano, davanti agli occhi di altri autisti e passanti, che non sono intervenuti. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza.