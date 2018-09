La titolare di un ristorante cinese non ha ceduto al dirigente dell'Asl Roma E che gli chiedeva una mazzetta, scegliendo di denunciare l'episodio. Una denuncia che ora ha portato a una condanna a quattro anni e mezzo per l'ispettore per il reato di concussione. La vicenda, raccontato oggi dalle pagine del Corriere della Sera, inizia nel 2014 quando l'ispettore bussa alle porte del ristorante asiatico "Villaggio del wok" a La Storta. Al termine del suo giro nel locale l'uomo spiega alla titolare, una cittadine cinese originaria di Pechino, che le mattonelle del bagno non sono posizionate correttamente, quindi ha due alternative: o si fa notificare una multa salatissima, o altrimenti se non vuole quel salasso basta che gli allunghi una bustarella con 1000 euro all'interno.

Il giudice a quattro anni di distanza ha condannato il dipendente infedele dell'Asl a versare all'azienda sanitaria, da cui è stato licenziato, 15.000 euro come risarcimento. Secondo quanto ricostruito dall'accusa prima di arrivare al "Villaggio del wok", lo stesso ispettore si era recato al ristorante la "Capannina", su via Cassia, chiedendo sempre la cifra di 1000 euro per far finta di non aver visto un'infiltrazione d'acqua nella cucina del locale.