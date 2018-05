in foto: Il manifesto apparso questa mattina in via del Quirinale, poco sotto la piazza. Foto tratta dal sito del Partito democratico di Bracciano

Appeso da Chiara, una logopedista 28enne di Bracciano, Roma, ha appeso un cartellone di solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in via del Quirinale, a pochi passi dalla piazza e dal palazzo. "Grazie presidente Mattarella. Sono con lei, la sosterrò sempre. Viva l'Italia e Viva l'Europa", il testo del cartello subito rimosso dalle forze dell'ordine. " Con questo gesto ho voluto testimoniare al presidente Mattarella la mia solidarietà per gli attacchi a lui rivolti sui social. Non potrò essere a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica ma volevo esprimere la mia vicinanza al Capo dello Stato", ha spiegato all'agenzia Ansa Chiara Mango.

Chiara Mango è consigliera comunale del Pd a Bracciano

In seguito il Partito democratico di Bracciano, Roma, ha comunicato che la 28enne è una consigliera comunale del Pd nel paese affacciato sul lago a nord della Capitale. "E’ stato un gesto spontaneo che mi sono sentita di fare al di là del ruolo politico in vista del fatto che non potrò essere presente neanche alla manifestazione organizzata dal Pd per il prossimo primo giugno. Volevo comunque dare il mio supporto”.