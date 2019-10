È stato ucciso a coltellate dall'ex moglie Mioara Bascoveanu Giuseppe Cardoselli, avvocato di 57 anni residente ad Anzio. La tragedia è avvenuta questa sera nello studio dell'uomo al culmine dell'ennesima lite avvenuta per motivi familiari e di gelosia della donna. E così Mioara, che aveva portato un coltello da casa, ha colpito l'ex marito con diverse coltellate, fino a fargli perdere la vita. Poi, ha chiamato i carabinieri, che hanno provveduto a fermarla. Dalle prime informazioni disponibili sembra che la donna, una 39enne di origini rumene, fosse ossessionata dall'idea di perdere le due figlie avute dal matrimonio con Cardoselli. Da quando la relazione era terminata discutevano praticamente tutti i giorni, fino a che ieri sera non è successo l'impensabile. Mioara e Giuseppe si erano visti per chiarire delle questioni quando la donna gli si è scagliata contro e lo ha accoltellato fino a che non è morto.

Uccide l'ex marito a coltellate, arrestata Mioara Bascoveanu

Amante delle moto, della sua professione e delle sue due bambine, Giuseppe Cardoselli era un professionista stimato al Foro di Velletri, dove da anni lavorava come avvocato. La relazione con Mioara era iniziata diversi anni fa e nessuno pensava – nonostante le ultime divergenze – che la donna potesse arrivare addirittura a ucciderlo. Questa sera, la tragedia: la lite tra i due si è fatta sempre più accesa fino a che dagli insulti si è passati alle mani, e poi all'assassinio. Dalle prime informazioni sembra che Mioara si sia portata il coltello da casa. Attualmente è in stato di fermo, ma non si sa ancora quale siano le accuse formalizzate contro di lei. Sembra che al momento dell'uccisione, oltre a lei e all'ex marito, non ci fosse nessuno nello studio.