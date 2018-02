È il sogno di tutti, inutile girarci attorno: vincere in un colpo solo 200mila euro da spendere come si vuole e altri 300mila euro da utilizzare per l'acquisto di una casa. Riuscirci è difficilissimo: le probabilità di vincita sono una su oltre 658mila. Ma a Roma un fortunato giocatore è riuscito a centrare il primo premio del concorso Sisal VinciCasa, assicurandosi così mezzo milione di euro. La schedina vincente, come riporta l'agenzia "Agimeg.it", è stata giocata lo scorso 1 febbraio nella ricevitoria che si trova in via Biagio Petrocelli, all'interno di un centro commerciale in zona Anagnina. Il titolare, Marco Toccacieli, ha spiegato che a vincere è stato un giocatore abituale, un pensionato, a cui ha rivolto un invito: "Spero che si faccia vivo per offrirci almeno un caffè".

Il vincitore è un pensionato romano.

Chi è il fortunato? Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe appunto di un pensionato, giocatore abituale, che ha vinto proprio giocando gli stessi numeri sempre utilizzati nel concorso (che consiste nell'indovinare cinque numeri fortunati su 40). Il vincitore, anche se in pensione, aiuta il figlio nel suo lavoro: è un uomo sposato e ha cinque nipoti. Comprensibile la sua gioia per la vincita, di cui si è reso conto veramente solo una volta che l'adrenalina è scomparsa. L'uomo avrebbe già annunciato di non voler lasciare Roma, o per lo meno di voler rimanere nei dintorni della Capitale, in maniera da rimanere vicino ai suoi nipoti. Dei dettagli sull'acquisto della futura casa, comunque, se ne occuperà la moglie. Il pensionato romano non è stato comunque l'unico fortunato: come riporta il sito della Sisal, infatti, lo scorso 1 febbraio la dea bendata ha premiato anche un altro fortunato (e in questo caso misterioso) giocatore.