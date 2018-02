in foto: Jon Snow, uno dei protagonisti di Game of Thrones, interpretato da Kit Harington

Chi fabbrica le spade, i gioielli, gli elmi, gli scudi e le armature che indossano gli attori di Game of Thrones? Un artigiano italiano, anzi romano. Si chiama Luca Giampaoli e il suo laboratorio si trova in piazza San Martino ai Monti, nel cuore di Roma. È lui a forgiare tutti i gioielli e le armature di scena che compaiono nella serie tv che narra la guerra per la conquista del Trono di Spade tra le famiglie Stark, Targaryen e Lannister, per citare le più importanti.

Sulle pagine de Il Messaggero Laura Larcan racconta la storia dell'artigiano romano, che ha conosciuto il cinema quasi per caso: "Avevo 17 anni, un giorno un signore venne nel mio laboratorio per chiedermi se riuscivo a realizzare un’armatura di placche cinesi. Ci sono riuscito. E da lì ho fatto tutte le armature per L’ultimo imperatore di Bertolucci". Le sue creazioni compaiono nel Piccolo Budda, in Troy, nel Trono di Spade, appunto, e ora nella nuova serie tv in onda su Sky, Britannia. "Come lavoro? Parto da Roma con tutti i miei attrezzi e intervengo direttamente sul set: diciamo che il mio laboratorio è chiuso in casse pronte per partire. Io vengo dal mondo delle cose vere, sono diplomato incisore di zecca, una tradizione di famiglia, ed è questa caratteristica che mi porto sul set", racconta al Messaggero.