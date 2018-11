Chi bestemmia in pubblico a Roma non potrà più essere multato

Il Nuovo regolamento di Polizia Locale approvato dalla giunta Raggi ha cancellato le sanzioni previste per chi “proferisce in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui”. Una norma vecchia di 70 anni, sconosciuta e inapplicata. Dal 1999 bestemmiare in Italia non è più reato ma solo un illecito amministrativo.