Chi è nato a metà degli anni '80 ed è cresciuto negli anni '90 nel Lazio, non può non ricordare la mitica Sonia di Super 3. Presenza costante e rassicurante dell'infanzia di molti trentenni di oggi, ha accompagnato mattine, pomeriggi e serate di bambini che non solo volevano vedere i cartoni animati più belli del momento. Ma anche avere la possibilità di sentire le storie, i racconti e i consigli di quella donna che era un po' la "mamma televisiva" di tutti. Sonia ascoltava i problemi dei bambini e gli dava quella considerazione che forse altrove non avrebbero ricevuto, narrava storie ed elargiva consigli. E poi, alla fine del suo programma, cantava la buonanotte: ed era quello il momento in cui si andava a dormire. Sonia è rimasta nella mente e nei cuori di moltissime persone, che ancora oggi la ricordano con affetto: è stata la costante, la pietra miliare di tanti bambini oggi diventati adulti. Che ogni tanto si chiedono che fine abbia fatto, se conduca ancora qualche trasmissione regionale e rallegri la vita dei bambini di oggi.

Sonia di Super 3 oggi lavora in una tabaccheria a Latina

Sonia Ceriola oggi non lavora più in televisione. Ha smesso nel 2013, e da allora lavora ogni tanto nella tabaccheria di famiglia a Latina. C'è chi si ferma lì per caso per comprare le sigarette e si imbatte del volto simbolo della sua infanzia, e chi va lì appositamente per abbracciarla e baciarla. "Non sono cambiata, sono sempre la stessa – ha detto Sonia a Fanpage.it – È riuscito fuori questo affetto che non pensavo fosse rimasto così conservato bene nel tempo. Mi ha fatto piacere ritrovare piccoli che sono diventati grandi ragazzi e che ho cresciuto (televisivamente parlando). La prima cosa che mi dicono è ‘ti posso abbracciare, ti posso baciare?' e poi noto è che poi molti sono in lacrime". Sonia sarà presto protagonista di una web serie – "Il caso Ziqqurat" – che andrà in onda a partire dal 20 marzo insieme a Danilo Bertazzi, in arte Tonio Cartonio. E potremmo quindi rivederla sul piccolo schermo.