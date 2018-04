Tre lama peruviani ricevuti dal Papa e avvistati a passeggio per le strade di Roma. Si chiamano Buffon, Shaquiri e Tiento e sono i compagni di viaggio di tre pellegrini altoatesini arrivati nella Capitale negli scorsi giorni. Oggi, all'inizio dell'udienza, papa Francesco li ha salutati e loro gli hanno donato una papalina e dei calzini bianchi di lana di alpaca. I tre altoatesini, Thomas Burger, Thomas Mohr e Walter Mair, sono partiti da Soprabolzano, una frazione del comune di Renon, in Alto Adige, e dopo un viaggio a piedi di circa mille chilometri sono arrivati a Roma. Al loro fianco i tre lama peruviani. La famiglia Mair, si legge sul sito del maso Kaserhof, "alleva lama ed alpaca dal 1996 e vanta il primato in qualità di proprietari dell'allevamento più vecchio e più grande d'Italia, denominato ‘de Oro', tra gli allevamenti di maggiore successo in Europa, sia a livello di riconoscimenti che per la grandissima varietà genetica".

Mair, l'ideatore dell'iniziativa, racconta a la Repubblica: