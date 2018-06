Per la prima volta nelle sua carriera Cesare Cremonini salirà sul palco dello Stadio Olimpico. La data da appuntarsi è quella di sabato 23 giugno; una serata durante la quale il cantautore bolognese ripercorrerà i suoi 18 anni di storia musicale, durante i quali ha scritto canzoni diventate iconiche nel panorama pop italiano ed è arrivato a distinguersi per il suo stile unico ed inconfondibile. Il suo ultimo album "Possibili Scenari", uscito nel novembre del 2017 e costato al cantante quasi due anni di intenso lavoro, ha ottenuto un grande successo brani grazie alle sonorità influenzate da artisti quali Pharrell Williams, Tame Impala ed Elton John. Inizio: ore 21:00. Biglietti a partire da 46 euro.

Dai colli bolognesi con furore. Il tour "Stadi 2018" di Cremonini ha preso il via il 15 di questo mese a Lignano Sabbiadoro per fare poi tappa a Milano, a Roma e concludersi a fine mese a Bologna. Due ore circa di live per farsi trascinare dalla sua abilità di performer e da brani quali: "Cercando Camilla", "Possibili scenari", "Kashmir Kashmir", "Padre madre", "Il comico (sai che risate)", "La nuova stella di Broadway", "Latin lover", "Lost in the weekend", "Un uomo nuovo", "Buon viaggio", "Figlio di un re", "Una come te", te","Dicono di me", "6:26", "Mondo", "Logico", "Greygoose", "Dev’essere così", "Il pagliaccio", "50 Special", "Marmellata #25", "Poetica", "Nessuno vuole essere Robin" ed "Un giorno migliore".

Come raggiungere lo Stadio Olimpico. Posto all'interno del Foro Italico, il complesso sportivo del CONI situato presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.