in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale ieri sera a Cerveteri, in provincia di Roma. Un uomo di 60 anni, romano, è morto a seguito di un violento tamponamento avvenuto in via Furbara Sasso, in direzione della via Aurelia. L'episodio è avvenuto attorno alle 21.30: il 60enne era al volante della sua Punto in compagnia della compagna quando la sua vettura è stata violentemente urtata da un'Audi, guidata da un ragazzo di 30 anni di nazionalità romena. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravi: sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Ladispoli. I medici però non sono riusciti a salvarlo e l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo. Illesa, ma sotto choc, la compagna che era seduta in auto accanto a lui.

Al volante con un tasso di alcol quattro volte superiore al limite

Sul luogo dell'incidente, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Cerveteri e Santa Severa. I militari dell'Arma hanno disposto l'alcol test per il 30enne alla guida dell'Audi. Il romeno, che ha dei precedenti, è stato portato all'ospedale di Civitavecchia dove gli accertamenti hanno rivelato un tasso alcolemico superiore di quattro volte rispetto al limite consentito. L'uomo si era dunque messo al volante della sua auto ubriaco: il 30enne è quindi stato arrestato e dovrà adesso rispondere dell'accusa di omicidio stradale.