Cerveteri è la Città della Cultura del Lazio 2020. L'incantato centro etrusco che ospita la Necropoli della Banditaccia, sito Unesco, e l'area protetta di Torre Flavia, a pochi chilometri dal Castello di Santa Severa e dall'area archeologica di Pyrgi, ha ottenuto l'ambizioso titolo dalla Regione Lazio. Un progetto dal nome il nome ‘Etruria Meridionale', che abbraccia l'omonimo territorio e condiviso con Tolfa, Allumiere e Santa Marinella, si è rivelato vincente. Fanpage.it ha intervistato il sindaco del Comune capofila Alessio Pascucci, che ha spiegato come la candidatura sia partita "dalla convinzione che investire nella cultura sia il futuro del nostro comprensorio. Lo abbiamo fatto e ne stiamo raccogliendo i frutti". A partecipare al bando centinaia di Comuni del Lazio: Cerveteri ha raggiunto il gradino più alto del podio, scavalcando il circuito dei Castelli Romani e della Bassa Sabina. Il progetto ha dato risalto agli eventi più importanti per ciascun territorio: l'Etruria Eco Festival a Cerveteri, il TolfArte a Tolfa, il Surf Expo a Santa Marinella e il Palio delle Contrade di Allumiere. "Ringrazio i sindaci Pietro Tidei, Luigi Landi e Antonio Pasquini: il nostro è un lavoro di squadra".

Cerveteri Città della Cultura 2020: gli eventi

Cerveteri ha dimostrato di essere una città in grado di ospitare grandi concerti, come il Jova Beach Party, il tour estivo di Lorenzo Jovanotti la scorsa estate in spiaggia, unica tappa dell'artista nel Lazio che ha attirato oltre 40mila persone. A calcare il palco della città sul litorale della provincia di Roma nel 2019 Loredana Berté, Simone Cristicchi, Cristina D’Avena, Edoardo Leo, Giobbe Covatta, Francesca Reggiani, e la rassegna realizzata all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia insieme al Polo Museale del Lazio per i quindici anni dal riconoscimento Unesco, con Giancarlo Giannini, Rocco Papaleo, Sergio Cammariere. Quest'anno la città festeggerà il traguardo ottenuto con il primo concerto di Capodanno in piazza, gratuito, insieme agli "Street Clerks", Dj Set, Cristina D'Avena e i "GemBoy".

Cerveteri avrà un nuovo litorale e una pista ciclabile

Non solo spettacoli, spiega il sindaco: "L'obiettivo è rendere il territorio un polo attrattivo per la cultura in senso ampio: vogliamo che i cittadini si sentano coinvolti e farli diventare produttori di contenuti culturali, non solo dei fruitori". Ma sul cartellone del prossimo anno non anticipa nulla: "Il nostro intento per il 2020 è spostare parte delle nostre future manifestazioni sulla spiaggia" poi annuncia che "tra pochi mesi partono lavori di riqualificazione del lungomare, il prossimo anno sarà nuovo e vorremo festeggiarlo con bellissimi eventi". E confessa: "L'idea è di realizzare una pista ciclabile, il mio sogno è collegarla a quella di Ladispoli e a nord, per unire tutto il litorale nell'ambito della rinascita del mare di Cerveteri".