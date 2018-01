Sono finiti nei guai una donna di 63 anni e i figli di 22 e 29 anni, arrestati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti: nella loro abitazione su via della Circonvallazione Gianicolense avevano allestito una piantagione di marijuana in una serra, con tanto di impianto di illuminazione alogena e tutto il kit del perfetto coltivatore. Gli agenti del commissariato Colombo e del Reparto Volanti sono arrivati a scoprire la piantagione casalinga, dopo essere intervenuti su segnalazione di una vicina che, sentendo rumori sospetti provenire dal piano di sotto, ha deciso di allertare il numero unico per le emergenze.

I poliziotti, entrati nell'appartamento però, non hanno trovato nessun ladro ma sono rimasti colpiti dall'inconfondibile di marijuana. Dopo aver ispezionato tutta l'abitazione, arrivati sulla soglia di una porta chiusa, hanno così scoperto la serra. Per la madre e i due figli sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre tutte le piante e il materiale utilizzato per la coltivazione è stato sequestrato.