Hanno provato a raggirare un'anziana residente a Roma con il trucco del finto avvocato: "Signora suo figlio, per un problema legale risolto da un nostro avvocato, ci deve 900 euro". Due truffatori di 40 e 50 anni, entrambi non nuovi a questo tipo di reato dal momento che avevano precedenti specifici, sono stati però scoperti e denunciati dalla polizia. I due avevano adescato la loro vittima e pensavano di averla convinta a pagare: hanno accompagnato l'anziana sotto la sua abitazione, aspettandola in strada per avere i soldi. Per fortuna la donna non è cascata nel tranello: ha chiamato il figlio che ha a sua volta avvertito la polizia. I due malviventi, forse presentendo che qualcosa fosse andato storto, si sono però dileguati. Quando gli agenti del commissariato S.Ippolito sono arrivati sotto casa dell'anziana dei due non c'era più traccia.

La donna e il figlio, in sede di denuncia, hanno però fornito ai poliziotti degli elementi utili per l'individuazione dei due truffatori, tra cui un'accurata descrizione fisica e il numero di targa dell'auto sulla quale si spostavano. Proprio da quest'ultimo dettaglio, grazie alle ricerche estese in tutta la Regione, i due malviventi sono stati individuati: erano arrivati nel frattempo nel comune di Ferentino, in provincia di Frosinone. La polstrada li ha fermati portandoli negli uffici per accertamenti. Dalle foto dei due, che sono state riconosciute dalla vittima della tentata truffa, è arrivata la conferma che si trattasse dei due malfattori. Uno di loro aveva in tasca 400 euro di cui non ha saputo fornire la provenienza. Per i due è quindi scattata una denuncia per tentata truffa.