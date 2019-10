in foto: Tentato omicidio all’Anagnina, Roma

"Se non ti ho ammazzato adesso ci riuscirò domani…", ha mormorato mentre gli agenti lo stavano ammanettando. T.D., 41 anni, romano, ha tentato di uccidere un uomo ieri in zona Anagnina, periferia di Roma. Lo ha inseguito in macchina e ha tentato di schiacciarlo contro un'altra vettura parcheggiata. È stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

L'episodio è accaduto alle 16.40 di ieri in via Anagnina nelle vicinanze della stazione di Ciampino. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 41enne ha incrociato il suo rivale in sella a uno scooter, ha fatto una pericolosa inversione ad U e ha cominciato un vero e proprio inseguimento. Nel tentativo di seminarlo, l'altro si è rifugiato all'interno del parcheggio di un bar, ma è rimasto bloccato da una vettura parcheggiata. T.D. ha accelerato e ha schiacciato la vittima, che si trovava ancora a bordo del motorino, contro l'altra macchina. È poi sceso dal mezzo e ha cominciato a colpire l'altro con un casco fino all'arrivo dei poliziotti e all'intervento di alcuni passanti. L'aggressore è risultato positivo ai test antialcol. Il ferito è stato accompagnato in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni a causa della frattura del capitello radiale (un osso del gomito). T.D., come detto è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.