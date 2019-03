Centrodestra e centrosinistra insieme contro il progetto della nuova corsia preferenziale di via Portuense, da largo La Loggia a via Belluzzo. L'opera, voluta dal M5s, dovrebbe essere realizzata tra luglio e settembre al costo di 1,2 milioni di euro: un chilometro e 700 metri di strada, con la messa a bando per l'assegnazione dei lavori pubblici il 30 marzo. La preferenziale servirà per consentire agli autobus di non rimanere imbottigliati nel traffico e di immettersi poi nuovamente nella corsia ordinaria in direzione di piazzale della Radio. Ma se il M5s dell'XI Municipio è convinto della bontà del suo progetto, non lo sono affatto tutti gli altri schieramenti politici. E tutti, dal centrodestra al centrosinistra, hanno lanciato una manifestazione di protesta per il 13 marzo. "Il nostro obiettivo è migliorare tutti i collegamenti e ridurre il traffico privato. Aumentando la rete capillare di corsie riservate al tpl, si riducono i tempi di percorrenza degli autobus, a vantaggio dei cittadini che scelgono di lasciare a casa l’auto privata. I lavori ci consentiranno inoltre di riqualificare l’intera zona di via Portuense e viale Marconi, abbattere barriere architettoniche e rendere più rapidi e sicuri gli spostamenti sui mezzi pubblici”, ha detto l’assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.

Preferenziale di via Portuense, tutti uniti contro il M5s

"Sull'assurdo progetto della nuova corsia preferenziale di via Portuense da largo La Loggia a via Belluzzo, voluto dal M5S, mercoledi' 13 alle 17 in largo Volontari del Sangue scenderanno in strada uniti in protesta residenti, commercianti e consiglieri del Municipio Roma XI". Lo hanno scritto in una nota i capigruppo dei vari partiti dell'XI Municipio, Veloccia (Pd), Garipoli (FdI), Martone (DemA), Calzetta (Fi), Catalano (Lega) e Marsella (Mdp). Tutti quanti, all'unisono, sono convinti che il progetto arrecherà solo danni al traffico cittadino e che costruire una corsia preferenziale in quella zona non sia una buona mossa. "Il progetto non convince proprio nessuno ed è stato già contestato: dalla raccolta firme dei residenti al voto contrario in Consiglio municipale il 9 gennaio scorso, sino alle numerose assemblee svolte con i commercianti del quartiere. Una strada che, con le ultime migliorie di questi mesi – l'apertura del sottopasso e il nuovo mercato plateatico di Vigna Pia – ormai non presenta più criticità se non nel tratto all'altezza di Piazza della Radio. La corsia preferenziale invece genererà nuovo traffico. Saremo uniti, oltre le singole appartenenze politiche e partitiche, per dimostrare l'inutilità del progetto, sostenere la forte contrarietà dei residenti e dei commercianti e chiedere con forza che Roma Servizi per la Mobilità ritiri il bando di gara pubblicato".