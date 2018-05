Centri massaggi a luci rosse: sfruttate donne italiane e dell’Est Europa

Centri massaggi a luci rosse: arrestati cinque italiani residenti a Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. In due appartamenti avevano organizzato centri benessere che nascondevano delle vere e proprie case chiuse dove venivano impiegate donne provenienti dall’Est Europa e italiane, he si prostituivano spesso all’insaputa delle famiglie.