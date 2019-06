in foto: Foto di repertorio

Un tram della linea 19 ha investito una donna nella serata di ieri, 10 giugno, in via Filippo Parlatore, zona Prenestina a Roma. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto poco dopo le 20 nel cuore del quartiere Centocelle della Capitale. La ferita è una signora romena di 45 anni, che è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale gruppo Casilino e Prenestino.

Indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente

Le indagini sono iniziate e il tram è stato sequestrato, con il conducente che sarà sottoposto nelle prossime ore agli esami tossicologici. Una prima ricostruzione sembrerebbe però scagionare l'addetto Atac: la donna, infatti avrebbe attraversato la strada improvvisamente e per questo sarebbe stata investita dal tram, finendo sotto le rotaie. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Attive nella serata di ieri navette sostitutive delle due linee che arrivano a Centocelle. Non si segnalano particolari problemi o disagi per il traffico nel quartiere. L'incidente è avvenuto in zona zona molto frequentata del quartiere, piena di locali per l'aperitivo.