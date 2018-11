in foto: Immagine di repertorio

Una lite tra transessuali è finita nel sangue a Roma, precisamente a Centocelle, quartiere della periferia meridionale della Capitale. Stando a quanto si apprende, tra due transessuali sarebbe nato un diverbio per strada, tra via Palmiro Togliatti e via dei Pioppi, sfociato poi in una rissa a colpi di cocci di bottiglia. Ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi è stato un passante, che ha notato una delle due transessuali riversa sull'asfalto in una pozza di sangue. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la trans all'ospedale Policlinico Casilino con gravi ferite alla nuca, alle braccia e al torace: non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine, invece, si sono messe subito sulle tracce della responsabile, che si è concluso con l'arresto di una transessuale di 24 anni. Ancora da accertare i motivi che hanno scatenato la lite e la conseguente rissa tra le due. Da tempo, a Centocelle, i residenti sono sul piede di guerra per la dilagante prostituzione esercitata nel quartiere e qualsiasi ora del giorno e della notte.