in foto: Immagine di repertorio

Ha riempito di botte la compagna fino a mandarla in ospedale con il naso rotto. Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un ventunenne originario dell'Ecuador per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'episodio di violenza, l'ennesimo in cui vittima è una donna, brutalmente picchiata dal proprio compagno, è avvenuto stanotte all'interno di un appartamento di Centocelle a Roma. Secondo le informazioni apprese il ragazzo l'ha aggredita durante una lite per motivi di gelosia morbosa, durante la quale il giovane ha perso il controllo e l'ha picchiata. A dare l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 è stata la ventiseienne, che ha chiesto l'intervento dei soccorritori.

Picchiata dal compagno, ha riportato la frattura del naso

Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale. Arrivata in pronto soccorso, per la paziente è stato attivato il protocollo Eva dedicato alle vittime di violenza, i medici le hanno riscontrato la frattura composta del naso, dimettendola con una prognosi di ben venticinque giorni. Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, del Reparto Volanti e Commissariato Appio che lo hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria.