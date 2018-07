Un grave incidente si è verificato questa mattina in via dei Castani. Erano circa le 9.00 quando, all'altezza dell'incrocio con via degli Aceri, una vettura in marcia ha travolto un pedone che stava attraversando la strada. Il sinistro si è verificato circa all'altezza del civico 32. Purtroppo l'anziano investito, un uomo di 89 anni, è morto sull'asfalto: inutili i tentativi del personale del 118 giunto sul luogo di rianimarlo. Il corpo è stato trasferito al Policlinico Casilino. Identificato l'automobilista coinvolto, rimasto sotto choc. Sull'investimento mortale è stato aperto un fascicolo per appurare la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Sempre questa mattina, poco lontano da dove moriva l'anziano pedone, in via di Portonaccio a Casalbertone, un ciclista veniva investito da un tir attorno alle 10.00. L'incidente è avvenuto all'incrocio all'altezza del semaforo per andare a prendere l'A24. Soccorso da un'ambulanza il ciclista rimasto gravemente ferito è stato trasportato e ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma. Inevitabili le conseguenze alla circolazione, con la strada chiusa per i rilievi della Polizia Locale e le operazioni di soccorso.