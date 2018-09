Uomo accoltellato a Centocelle. Passeggiava in strada ieri sera in via Filippo Parlatore quando, improvvisamente, intorno alle ore 20 è stato aggredito e ferito con un coltello. La vittima è un cittadino romeno di 36 anni, incensurato. Secondo le informazioni apprese sarebbe stato colpito a un braccio e alla schiena. È stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. I medici hanno trovato sul suo corpo ferite da taglio profonde e. probabilmente l'aggressore ha utilizzato un coltello da cucina. L'uomo è stato medicato e non si trova in pericolo di vita. Tuttavia non è stato dimesso dall'ospedale, resterà in osservazione.

Gli agenti di Polizia stanno svolgendo le indagini del caso ma al momento non è chiaro il motivo dell'aggressione mentre si cerca l'autore del gesto, con l'accusa di tentato omicidio. Al momento nessuna pista esclusa. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere della zona e le immagini saranno passate al vaglio per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare chiarezza sulla vicenda.