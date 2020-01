Il 15 giugno 2020 ricorre il centenario di Alberto Sordi, uno degli attori romani più famosi e amati di tutti i tempi. Come festeggiare una ricorrenza così speciale? Per omaggiare l'uomo che ha prestato il volto a ‘Il Marchese del Grillo' e ‘Un americano a Roma', sarà aperta la splendida villa appartenuta all'attore, dove sarà allestita una mostra per ricordare gli aspetti più salienti della sua vita e della sua carriera. A preparare la mostra è la Fondazione Alberto Sordi: questa dovrebbe svolgersi tra maggio e giugno nella bellissima dimora che affaccia sulle suggestive Terme di Caracalla. La villa, risalente agli anni '30, ospita al suo interno un teatro/sala proiezioni e la barberia personale dell'attore. Qui saranno proiettati filmati che permetteranno di ricostruire la carriera di Alberto Sordi, e saranno esposti oggetti a lui appartenuti.