in foto: Alberto Sordi

In occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, la villa romana dell'attore verrà per la prima volta aperta al pubblico dal 7 marzo 2020 al 29 giugno 2020. All'interno ospiterà una grande mostra dedicata ad ‘Albertone', scomparso il 24 gennaio 2003 e salutato per l'ultima volta da tutti i romani alla Basilica di San Giovanni in Laterano alla presenza di centinaia di migliaia di cittadini. La mostra, si legge nella presentazione, "rappresenta un’esperienza immersiva e totalizzante, un viaggio alla scoperta dell’artista e dell’uomo, un ritratto completo che fa emergere il contributo unico e insostituibile che Sordi ci ha lasciato in eredità. Il progetto si compone di due racconti che si sviluppano in parallelo: il Sordi pubblico e il Sordi privato. Nel percorso la vita pubblica e quella privata dell’attore si intrecciano generando non poche sorprese, dando vita a una narrazione vivace e avvincente conducendo il visitatore alla scoperta di alcuni tratti inconsueti e poco conosciuti della personalità dell’artista. Altra sede dell’esposizione è il Teatro dei Dioscuri dove tra le tante sezioni sarà dedicato un focus al progetto tanto voluto dall’attore “Storia di un italiano”".

Orari e costi della mostra su Alberto Sordi

Sul sito VivaTicket è già possibile acquistare i biglietti per la mostra, che resterà aperta tutti i giorni dalle 10 e il sabato sarà visitabile anche dopo cena. Sul sito si dovrà scegliere l'orario di entrata e per ogni slot sono disponibili 200 posti. Il costo dei biglietti interi è di 14 euro. Il biglietto ridotto per gruppi, over 65 e under 25 è di 10 euro.

L'ingresso di Villa Sordi si trova in piazzale Numa Pompilio, tra via Druso e viale delle Terme di Caracalla.