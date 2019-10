in foto: Il primo matrimonio alla spiaggia degli Sposi a Ostia

È stato celebrato il primo matrimonio alla ‘Spiaggia degli Sposi', l'area allestita davanti al mare di Ostia per l'organizzazione delle cerimonie nuziali. Chiunque, da oggi, potrà prenotarsi per coronare il proprio sogno sulla sabbia e in riva al mare. "Come vedete gli sposi possono scegliere come allestire il gazebo e l'area adibita alla cerimonia. Ti puoi sposare ad Ottobre in pieno giorno, come in questo caso, o durante l'estate magari al tramonto. Credetemi l'atmosfera è fantastica. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo", spiega su Facebook il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara. "Per noi una grande soddisfazione, quella di aver voluto fortemente realizzare questa possibilità, aver iniziato un percorso dal Campidoglio verso tutti i municipi che oggi si concretizza nel Municipio X. Dopo le intenzioni sono seguiti i fatti, lo abbiamo realizzato", ha ribadito la consigliera Carola Penna (M5S).

Ai neosposi il Municipio ha regalato una borraccia plastic free. "Il nostro obiettivo era riqualificare una zona importante del lungomare di Roma e renderla viva. Per questo, non ci limiteremo solo ai matrimoni, ma incentiveremo eventi miranti a favorire la partecipazione al territorio e a dare nuovo impulso all'economia. Sarà tutto il tessuto economico e, soprattutto, gli alberghi e i ristoratori in primis a beneficiarne", aveva spiegato nei giorni scorsi sempre Ferrara.