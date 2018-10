Cede una grata e una bimba di 10 anni precipita a scuola: ferita gravemente

Una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo il crollo di una grata all’interno della scuola Rodari a Morena (Roma) e la conseguente caduta per tre metri. Ricoverata al Bambino Gesù ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Aperta un’inchiesta per capire come sia stato possibile.